«Торпедо» продлило контракт с Фирстовым на один год

«Торпедо» сообщило, что нападающий Владислав Фирстов продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

23-летний хоккеист продлил контракт с нижегородским клубом на один год.

Фирстов присоединился к «Торпедо» в мае 2022 года. Всего форвард провел 193 матчей за нижегородцев, в которых набрал 98 (47+51) очков.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» вышло в первый раунд плей-офф КХЛ, где в четырех играх уступило «Локомотиву».