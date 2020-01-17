«Торпедо» продлило контракт на два года с Варнаковым

Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что клуб продлил контракт с нападающим Михаилом Варнаковым. Новое соглашение с 34-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

В текущем сезоне Варнаков провел 49 игр за нижегородцев и набрал 30 (11+19) очков.