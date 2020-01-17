«Торпедо» продлило контракт на два года с Варнаковым
11:57
Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что клуб продлил контракт с нападающим Михаилом Варнаковым. Новое соглашение с 34-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.
В текущем сезоне Варнаков провел 49 игр за нижегородцев и набрал 30 (11+19) очков.
Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с нападающим Михаилом Варнаковым. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2021-2022 годов. pic.twitter.com/zSdu94yAsS— HC Torpedo (@torpedonn) January 17, 2020
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