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«Торпедо» пригласило на матчи мужчину, лишенного бонусов авиаперевозчика из-за толстого кота

18:29

«Торпедо» пригласило на ближайшие домашние матчи Михаила Галина, оказавшегося в центре скандала с авиаперевозчиком. Ранее стало известно, что авиакомпания исключила его из программы лояльности из-за инцидента со слишком толстым котом. Он не сдал в багаж питомца, чей вес превышал установленные нормативы.

«А мы рады всем и любим людей... и котиков! Дорогие Михаил Галин и кот Виктор, хоккейный клуб «Торпедо» приглашает вас на наши ближайшие домашние матчи! От нас — два бесплатных билета для вас и вашего кота на лучшие места на арене и право символического вбрасывания шайбы.

Не обижайте котиков, даже если у них слишком кость широкая!" - говорится в сообщении «Торпедо» на странице в соцсети «Вконтакте».

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