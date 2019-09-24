«Торпедо» прервало серию минского «Динамо» из трех побед, выиграв в овертайме

«Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграло минское «Динамо» — 4:3. На 47-й минуте Дамир Жафяров не реализовал буллит. Победная шайба на счету Антон Шенфельда.

Команда из Белоруссии впервые проиграла за четыре матча.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Пулккинен — 7 (бол., А. Костицын, Принс), 14:25 — 0:1. Ильин — 1 (мен., Ураков), 14:48 — 1:1. Варнаков — 4, 27:28 — 2:1. Шредер — 5 (Аляев, Жафяров), 30:36 — 3:1. Ковыршин — 1 (А. Костицын), 46:53 — 3:2. Паре — 2 (бол., Граньяни, Пулккинен), 48:04 — 3:3. Шенфельд — 1 (Тихомиров, Геноуэй), 61:06 — 4:3.

Нереализованный буллит: Жафяров (Торпедо), 46:02 (Вратарь).

Вратари: Тихомиров — Энрот.

Штраф: 29 — 10.

Броски: 40 (12+12+14+2) — 31 (7+13+11+0).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

24 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный»

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