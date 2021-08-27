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«Торпедо» представило новую форму в честь 800-летия Нижнего Новгорода

13:07
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«Торпедо» презентовало новую игровую форму в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

«В такой важный год для города мы объединили традиционные клубные ассоциативные элементы: логотип, графические и цветовые решения, а также символы, связанные с празднованием главного события — 800-летия Нижнего Новгорода», — приводит слова гендиректора «Торпедо» Александра Харламова официальный сайт КХЛ.

В форме отражены главные символы города — Дмитриевская башня кремля, Чкаловская лестница и Стрелка. Они образуют собой число «800».

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Сергей Разин все материалы автора

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