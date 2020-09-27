«Торпедо» после пяти поражений победило «Нефтехимик»

«Торпедо» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Нефтехимик» (5:1). Гости ушли от разгрома на последней минуте встречи.

Нижегородская команда прервала пятиматчевую серию поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Голы: Гончарук — 2 (бол., Пайгин), 2:46 — 1:0. Гончарук — 3 (Серебряков), 17:10 — 2:0. Белевич — 3 (Шенфельд), 51:03 — 3:0. Уайдмэн — 3 (бол., Жафяров, Миле), 54:24 — 4:0. Шенфельд — 3 (бол., Уайдмэн, Миле), 55:13 — 5:0. Порядин — 2 (бол.), 59:35 — 5:1.

Вратари: Серебряков — Барулин.

Штраф: 14 — 26.

Броски: 34 (9+15+10) — 32 (11+9+12).

Судьи: Акузовский, Кочетов.

27 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1650 зрителей.