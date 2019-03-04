"Торпедо" понадобилось два овертайма для победы над "Барысом"

"Торпедо" обыграло "Барыс" (5:4 2ОТ) в матче первого раунда плей-офф КХЛ. Для победы хозяевам понадобилось два овертайма.

У победителей отличились Антон Волченков, Михаил Варнаков, Дамир Жафяров, Денис Паршин и Владимир Галузин, в активе которого решающая шайба в овертайме. У "Барыса" забивали Патрис Кормье, Павел Акользин, Мэттью Фраттин и Кертис Волк.

Счет в серии стал равным - 2-2. Пятый матч пройдет в Астане 6 марта.

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Четвертый матч

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Барыс" (Астана) – 5:4 2 ОТ (0:3, 2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Кормье - 1 (Михайлис), 7:16 - 0:1. Акользин - 1 (Сагадеев, Асетов), 14:10 - 0:2. Фраттин - 4 (бол., Валк, Боченски), 16:43 - 0:3. Волченков - 2 (Аляев, Миле), 30:51 - 1:3. Варнаков - 2 (бол., Баранцев, Галузин), 36:49 - 2:3. Валк - 1 (Фраттин, Боченски), 49:06 - 2:4. Жафяров - 1 (Баранцев, Варнаков), 57:32 - 3:4. Паршин - 1 (Хольм), 58:39 - 4:4. Галузин - 1 (бол., Хольм), 95:14 - 5:4.



Вратари: Браст (57:05 - 57:32, 58:23 - 584:30) - Граховина.



Штраф: 14 - 28.



Броски: 63 (10+21+14+18) - 40 (15+4+8+13).



Судьи: Кулаков, Морозов.



4 марта. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Счет в серии: 2-2 (1:4, 4:5 ОТ, 3:1)

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