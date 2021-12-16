«Торпедо» получит новую арену стоимостью пять миллиардов рублей

Нижегородская область получит 5 миллиардов рублей на строительство ледового дворца для «Торпедо», информирует пресс-служба КХЛ. Как отмечается, начать реализацию проекта планируется в первой половине 2022 года, а завершить — в 2024 году.

Напомним, что Торпедо проводит домашние матчи на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Она вмещает 5600 зрителей. Арена была построена в 1965 году, а реконструирована в 2007 году.

«Торпедо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции.