«Торпедо» получило от «Салавата Юлаева» 20 миллионов рублей компенсации за форварда Яна

«Торпедо» обменяло в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию нападающего Дениса Яна.

Как стало известно «СЭ», сумма компенсации составила около 20 миллионов рублей.

В прошлом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 27-летний россиянин провел 59 матчей и набрал 17 (12+5) очков. В Кубке Гагарина на его счету 5 игр и 1 голевой пас.

Всего в КХЛ на счету Яна 127 игр и 64 (32+32) очка.