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«Торпедо» подписало пробный контракт с защитником Хохловым

Анастасия Пилипенко

Защитник Илья Хохлов подписал пробный контракт с «Торпедо». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один месяц, сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Хохлов провел в «Барысе», где за 55 матчей отметился семью результативными передачами.

Всего в КХЛ защитник провел 461 матч и набрал 124 (36+88) очка.

В сезоне-2022/23 Хохлов стал лучшим бомбардиром среди защитников в «Нефтехимике».

«Торпедо» с 26 очками после 22 игр располагается на третьей строчке Западной конференции КХЛ.

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Илья Хохлов
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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