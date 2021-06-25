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«Торпедо» подписало пробный контракт с нападающим «Шахтера» Крикуненко

18:30
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«Торпедо» подписало пробный контракт с нападающим солигорского «Шахтера» Романом Крикуненко, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

23-летний хоккеист уже играл в системе «Торпедо». В сезоне-2018/19 форвард выступал за «Саров», после чего отправился в Белоруссию. Будучи форвардом «Шахтера» он стал лучшим в белорусском чемпионате по среднему количеству очков за матч. В 27 матчах регулярки Крикуненко набрал 32 (7+25) очка, в плей-офф — 9 (4+5) очков в 8 играх.

В минувшем сезоне клуб из Нижнего Новгорода вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции. В первом раунде «Торпедо» проиграло «Ак Барсу» (0-4 в серии).

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16947-roman-krikunenko-poprobuet-svoi-sily-v-torpedo.html

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