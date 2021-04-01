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«Торпедо» подписало новый контракт с Шенфельдом

14:33
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Нападающий «Торпедо» Антон Шенфельд подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте нижегородцев.

Новое соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на два года.

В нынешнем сезоне Шенфельд провел 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 27 (11+15) очков. В 4 встречах плей-офф он не отметился результативными действиями при показателе полезности «-3».

В нынешнем чемпионате нижегородцы смогли выйти в плей-офф, заняв восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, однако уступили «Ак Барсу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16834-anton-shenfeld-prodlil-kontrakt-s-torpedo.html

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