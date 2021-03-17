«Торпедо» подписало новый контракт с Мариным

Защитник «Торпедо» Марк Марин подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте нижегородцев.

Двусторонее соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до конца апреля 2022 года.

В текущем сезоне Марин провел 53 матча, в которых набрал 9 (3+6) очков.