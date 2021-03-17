«Торпедо» подписало новый контракт с Мариным
12:04
Защитник «Торпедо» Марк Марин подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте нижегородцев.
Двусторонее соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до конца апреля 2022 года.
В текущем сезоне Марин провел 53 матча, в которых набрал 9 (3+6) очков.
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16808-mark-marin-prodlil-kontrakt-s-torpedo.html
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