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«Торпедо» подписало новый контракт с Мариным

12:04
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Защитник «Торпедо» Марк Марин подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте нижегородцев.

Двусторонее соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до конца апреля 2022 года.

В текущем сезоне Марин провел 53 матча, в которых набрал 9 (3+6) очков.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16808-mark-marin-prodlil-kontrakt-s-torpedo.html

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