«Торпедо» подписал контракт со шведским защитником Леннстремом

Шведский защитник Теодор Леннстрем подписал однолетний контракт с «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородского клуба.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел 18 матчей за шведскую «Фрелунду» и набрал 8 очков (4+4). Также защитник набрал 10 баллов (2+8) в 23 встречах за «Бейкерсфилд» из АХЛ.