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Tokyo 2020
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«Торпедо» подписал контракт со шведским защитником Леннстремом

17:35
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Шведский защитник Теодор Леннстрем подписал однолетний контракт с «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородского клуба.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел 18 матчей за шведскую «Фрелунду» и набрал 8 очков (4+4). Также защитник набрал 10 баллов (2+8) в 23 встречах за «Бейкерсфилд» из АХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.hctorpedo.ru/16988-teodor-lennstrem-v-torpedo.html

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