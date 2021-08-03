«Торпедо» подписал контракт со шведским защитником Леннстремом
17:35
Шведский защитник Теодор Леннстрем подписал однолетний контракт с «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородского клуба.
В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел 18 матчей за шведскую «Фрелунду» и набрал 8 очков (4+4). Также защитник набрал 10 баллов (2+8) в 23 встречах за «Бейкерсфилд» из АХЛ.
Дополнительная информация:
https://www.hctorpedo.ru/16988-teodor-lennstrem-v-torpedo.html
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