«Торпедо» победило «Северсталь», Шредер оформил дубль

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло «Северсталь» со счетом 4:2. Дубль в составе нижегородцев оформил Джордан Шредер.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Голы: Бочаров — 4 (Мишарин, Шенфельд), 1:35 — 0:1. Алексеев — 1 (Лапенков, Николишин), 11:27 — 1:1. Хауден — 2 (Щехура, Орлов), 15:27 — 1:2. Шредер — 3 (бол., Геноуэй, Жафяров), 17:06 — 1:3. Шредер — 4 (бол., Геноуэй, Щехура), 39:53 — 1:4. Шредер — 4 (бол., Геноуэй, Щехура), 39:53 — 1:4.

Вратари: Подъяпольский (53:39 — 54:15, 54:43 — 55:25, 55:28 — 56:16, 58:02) — Тихомиров.

Штраф: 33 — 10.

Броски: 39 (11+16+12) — 24 (11+7+6).

Судьи: Белов, Оскирко.

21 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».