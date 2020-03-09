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«Торпедо» планирует договориться с КХЛ о сохранении размеров площадки

12:16
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«Торпедо» планирует договориться с Континентальной хоккейной лигой не уменьшать размеры домашней площадки перед следующим сезоном, информирует ТАСС.

В нынешнем сезоне «Торпедо» проводило домашние матчи на площадке размером 60х29 м. На совете руководителей клубов в декабре КХЛ утвердила два стандарта площадок — финский (60х28 м) и канадский (60х26 м).

«Торпедо» завершило борьбу в Кубке Гагарина, уступив в серии первого раунда ЦСКА со счетом 0-4.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7928997

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