«Торпедо» переиграло минское «Динамо» и одержало третью победу подряд

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало минское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

«Торпедо» выиграло третий матч подряд и набрало 36 очков, поднявшись на четвертое место в Западной конференции.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Варнаков — 8 (Шенфельд, Хауден), 2:04 — 1:0. Евенко — 2 (Демков, Павлович), 38:19 — 1:1. Рэтти — 5 (бол., Геноуэй, Жафяров), 41:15 — 2:1. Хауден — 6 (п.в., Мишарин, Варнаков), 58:42 — 3:1. Пулккинен — 11 (Спунер, Евенко), 59:56 — 3:2.

Вратари: Линдбек — Энрот (57:48 — 58:42, 59:56).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 31 (7+14+10) — 21 (5+11+5).

Судьи: Акузовский, Гофман.

19 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков