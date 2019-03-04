"Торпедо" отомстило "Барысу" за второй матч

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина "Торпедо" победило "Барыс" в овертайме, ликвидировав отставание в три шайбы.

Это седьмой случай в истории КХЛ, когда команда, уступавшая по ходу игры двух голов, добилась итогового успеха. Рекорд делят "Трактор" в 2012 году превративший 2:6 в 7:6 и "Барыс", несколько дней назад перевернувший второй матч серии с "Торпедо" (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда команда побеждала в матче Кубка Гагарина, отыграв минимум три шайбы