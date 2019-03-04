"Торпедо" отомстило "Барысу" за второй матч

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина "Торпедо" победило "Барыс" в овертайме, ликвидировав отставание в три шайбы.
Это седьмой случай в истории КХЛ, когда команда, уступавшая по ходу игры двух голов, добилась итогового успеха. Рекорд делят "Трактор" в 2012 году превративший 2:6 в 7:6 и "Барыс", несколько дней назад перевернувший второй матч серии с "Торпедо" (Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда команда побеждала в матче Кубка Гагарина, отыграв минимум три шайбы
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет по ходу матча
|
03.04.2009
|
Финал
|
Ак Барс – Локомотив – 4:3 ОТ
|
0:3
|
10.03.2010
|
Второй раунд
|
Динамо – Спартак – 3:4 ОТ
|
3:0
|
11.03.2010
|
Второй раунд
|
Ак Барс – Барыс – 4:3 ОТ
|
0:3
|
04.03.2012
|
Второй раунд
|
Югра – Трактор – 6:7
|
6:2
|
28.03.2012
|
Финал конференции
|
СКА – Динамо – 4:5 ОТ
|
3:0
|
28.02.2019
|
Первый раунд
|
Барыс – Торпедо – 5:4 ОТ
|
0:4
|
04.03.2019
|
Первый раунд
|
Торпедо – Барыс – 5:4 ОТ
|
0:3