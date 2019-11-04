«Торпедо» одолело «Витязь» в серии буллитов. Рэтти забросил первую шайбу

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал «Торпедо». Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 3:3. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты из Нижнего Новгорода.

В составе нижегородской команды первую шайбу забросил нападающий Тай Рэтти.

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«Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 Б (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Гребенщиков — 8 (Йормакка, Аалтонен), 39:57 — 1:0. Аалтонен — 7 (Семин), 40:45 — 2:0. Бочаров — 7 (мен.), 41:40 — 2:1. Шенфельд — 3, 44:31 — 2:2. Семин — 9 (Стасенко), 46:34 — 3:2. Рэтти — 4 (Шредер, Жафяров), 50:27 — 3:3.

Победный буллит: Шредер.

Вратари: Ежов — Тихомиров.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 45 (14+8+19+4) — 49 (12+14+21+2).

Судьи: Раводин, Франо.

4 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».

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