«Торпедо» одержал вторую победу на турнире имени Пучкова

Нижегородский «Торпедо» в третьем матче турнира имени Николая Пучкова обыграл «Северсталь» — 2:0. Заброшенными шайбами у нижегородцев отличились Джастин Клус и Дамир Жафяров.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Клус — 2 (Варнаков), 30:27 — 0:1. Жафяров — 3 (п.в., Дробин, Тихомиров), 59:53 — 0:2.

Вратари: Шугаев (58:20 — 59:53) — Тихомиров.

Броски: 31 (13+10+8) — 24 (8+11+5).

Судьи: Васильев, Кочетов.

28 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».