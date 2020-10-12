«Торпедо» обыграло «Сибирь» и обошло его в таблице «Востока»

«Торпедо» обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2. Нижегородцы вышли на седьмое место в Восточной конференции, обойдя сегодняшних соперников.

/КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Жафяров — 4 (мен., Клус), 8:05 — 1:0. Тимашов — 2 (Миловзоров, Ли), 17:48 — 1:1. Руохомаа — 3 (Хохлов, Миловзоров), 31:31 — 1:2. Жафяров — 5 (Шварц), 35:28 — 2:2. Ураков — 2 (Ильин, Шенфельд), 36:23 — 3:2.

Вратари: Мельничук (58:19) — Красиков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (9+12+6) — 31 (9+11+11).

Судьи: Бондарь, Кочетов.

12 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».