«Торпедо» обыграло «Адмирал», победный гол забил 19-летний нападающий
«Торпедо» в гостях обыграло «Адмирал» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Команда из Владивостока забила первой, отличился Динар Хамидуллин. Затем счет сравнял 20-летний защитник Максим Федотов, а победу нижегородцам принес гол 19-летнего нападающего Егора Виноградова.
«Торпедо» одержал первую победу после двух поражений подряд. Обе команды идут на четвертых местах в Восточной и Западной конференциях КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Хамидуллин — 1 (Гареев), 3:38 — 1:0. Федотов — 6 (Ларионов, Орлов), 14:04 — 1:1. Виноградов — 4 (Летунов, Ян), 25:44 — 1:2.
Вратари: Серебряков (58:39) — Кульбаков.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 24 (9+9+6) — 26 (11+5+10).
Судьи: Бирин, Гофман.
30 ноября. Владивосток. «Фетисов Арена». 3365 зрителей.
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Амур – Нефтехимик
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Адмирал – Торпедо
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Трактор – Барыс
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