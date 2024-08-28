«Торпедо» объявило об уходе защитника Сизова в «Металлург» в результате обмена

«Торпедо» объявило об уходе из команды защитника Антона Сизова в магнитогорский «Металлург» в результате обмена.

Сообщается, что нижегородцы получат за хоккеиста денежную компенсацию. В прошлом сезоне 29-летний защитник провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона уступило в первом раунде Кубка Гагарина петербургскому СКА (1-4 в серии).