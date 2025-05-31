«Торпедо» объявило об уходе Войнова, Кагарлицкого, Свечникова, Ларионова-младшего и еще 5 игроков

Нижегородское «Торпедо» объявило об уходе девятерых игроков после окончания сезона-2024/25.

Команду в связи с окончанием контрактов покинули Даниил Бокун, Иван Бочаров, Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий, Игорь Ларионов-младший, Михаил Орлов, Евгений Свечников, Китон Томпсон и Маркус Филлипс.

В сезоне-2024/25 нижегородцы вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (0-4). После этого команду покинул главный тренер Игорь Ларионов. 30 мая нижегородцы объявили, что его сменил Алексей Исаков.