«Торпедо» объявило о продлении контракта с вратарем Хуской

Вратарь Адам Хуска продлил на один год контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее «СЭ» сообщал о подписании соглашения. Зарплата вратаря в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей в год.

Минувший сезон стал для 26-летнего голкипера дебютным в КХЛ. В регулярном чемпионате он провел 28 матчей, в которых одержал 14 побед при коэффициенте надежности 2,52. В плей-офф на лед он не выходил.