«Торпедо» объявило о подписании контракта с защитником Глинским

«Торпедо» объявило о приобретении прав на защитника молодежной сборной Беларуси Максима Глинского.

Двустороннее соглашение с 18-летним хоккеистом подписано на два сезона.

«Желаем новобранцу нашей команды успехов в играх за команды системы «Торпедо»!» — написано в сообщении команды.

Прошедший сезон Максим провел в МХЛ, где выступая за «Динамо-Шинник» в 56 матчах набрал 16 (2+14) очков.