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«Торпедо» обменяло Ильина в «Трактор» на Михеева

18:13
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«Торпедо» произвело обмен с «Трактором», в результате которого состав нижегородской команды пополнил центральный нападающий Артем Михеев. В обратном направлении проследовал форвард Даниил Ильин. Также торпедовцы получили денежную компенсацию, сообщает сайт клуба.

Также в КХЛ Михеев выступал за новокузнецкий «Металлург», «Югру» и «Трактор». Он провел 175 матчей, набрал в них 33 (16+17) очка.

В этом сезоне Ильин провел в КХЛ 22 матча, набрал 5 (2+3) очков. Всего же в лиге нападающий провел уже 216 матчей и набрал 63 (24+39) очка.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16576-obmen-s-cheljabinskim-traktorom.html

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