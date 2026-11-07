«Торпедо» обменяло Фирстова на Старкова в «Металлург»

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов в результате обмена перешел в «Металлург», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Взамен «Торпедо» получило нападающего Степана Старкова.

«Степан переходил в нашу команду после нескольких успешных лет в «Адмирале», однако в нашей команде у него не все получилось. Поэтому мы, поговорив с игроком и его агентом, приняли решение об обмене.

Эту сделку можно назвать обменом по позициям. Обоим игрокам смена обстановки пойдет на пользу. Мы рассчитываем, что наш новичок обретёт уверенность в новых условиях и правильно воспримет данный вызов», — заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков, слова которого приводит Telegram-канал клуба.

В этом сезоне 25-летний Фирстов набрал 3 (0+3) очка в 13 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В активе 27-летнего Старкова 3 (1+2) очка в 17 встречах.

После 25 матчей «Металлург» с 38 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Торпедо» (29 очков) идет пятым на «Западе» после 21 игры.