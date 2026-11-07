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«Торпедо» обменяло Фирстова на Старкова в «Металлург»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владислав Фирстов.
Фото ХК «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов в результате обмена перешел в «Металлург», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Взамен «Торпедо» получило нападающего Степана Старкова.

«Степан переходил в нашу команду после нескольких успешных лет в «Адмирале», однако в нашей команде у него не все получилось. Поэтому мы, поговорив с игроком и его агентом, приняли решение об обмене.

Эту сделку можно назвать обменом по позициям. Обоим игрокам смена обстановки пойдет на пользу. Мы рассчитываем, что наш новичок обретёт уверенность в новых условиях и правильно воспримет данный вызов», — заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков, слова которого приводит Telegram-канал клуба.

В этом сезоне 25-летний Фирстов набрал 3 (0+3) очка в 13 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В активе 27-летнего Старкова 3 (1+2) очка в 17 встречах.

После 25 матчей «Металлург» с 38 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Торпедо» (29 очков) идет пятым на «Западе» после 21 игры.

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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 18 7 38
2 Нефтехимик 25 13 12 29
3 Авангард 22 12 10 26
4 Амур 23 12 11 25
5 Барыс 24 12 12 25
6 Салават Юлаев 24 12 12 25
7 Автомобилист 23 11 12 25
8 Адмирал 23 11 12 25
9 Трактор 24 10 14 24
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 17 7 35
2 ЦСКА 23 17 6 35
3 Торпедо НН 22 14 8 31
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