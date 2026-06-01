«Торпедо» обменяло Атанасова и Варлакова на Полякова из СКА

«Торпедо» получило нападающего СКА Матвея Полякова в обмен на форварда Василия Атанасова и защитника Арсения Варлакова, сообщает пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода.

Помимо 21-летнего хоккеиста «Торпедо» получило денежную компенсацию.

Поляков дебютировал в КХЛ в составе СКА 1 февраля 2025 года в матче с московским «Динамо» (4:3 ОТ). В сезоне-2025/26 нападающий набрал 29 (16+13) очков в 63 играх FONBET чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина он принял участие в пяти матчах и не совершил результативных действий.

23-летний Атанасов набрал в прошлом сезоне 36 (21+15) очков в 62 матчах регулярного чемпионата. В 10 играх Кубка Гагарина он забил 2 шайбы и отдал 2 голевые передачи.

22-летний Варлаков в сезоне-2025/26 принял участие в 8 матчах «Торпедо» и не совершил результативных действий.

В сезоне-2025/26 «Торпедо» завершило FONBET чемпионат КХЛ на шестом месте Западной конференции, набрав 81 очко. В 1/4 Кубка Гагарина команда из Нижнего Новгорода проиграла «Металлургу» со счетом 1-4 в серии.

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