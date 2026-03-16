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«Торпедо» — «Нефтехимик»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Нефтехимик» на выезде одержал победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

Игра проходила в Нижнем Новгороде 16 марта.

По голу у гостей забили Никита Попугаев, Матвей Надворный, Никита Артамонов, Дамир Жафяров, Никита Хоружев и Андрей Белозеров.

У хозяев отличились Егор Виноградов, Никита Шавин и Владимир Ткачев.

«Нефтехимик» (69 очков) одержал третью победу подряд и после 66 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Торпедо» с 79 очками идет шестым на «Западе» после 67 игр. Нижегородцы уступили в третьей игре кряду.

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КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 8 2 17
2 Нефтехимик 10 7 3 15
3 Салават Юлаев 9 6 3 13
4 Ак Барс 10 6 4 13
5 Барыс 9 5 4 10
6 Автомобилист 9 3 6 8
7 Авангард 9 4 5 8
8 Амур 8 3 5 7
9 Адмирал 9 2 7 6
10 Сибирь 9 2 7 6
11 Трактор 8 3 5 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 8 2 16
2 СКА 8 7 1 14
3 ЦСКА 9 6 3 12
4 Торпедо НН 9 6 3 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Динамо М 11 5 6 11
7 Шанхай Дрэгонс 7 5 2 10
8 Динамо Мн 9 3 6 10
9 Северсталь 9 4 5 9
10 Лада 10 1 9 5
11 Сочи 9 1 8 2
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28.09 16:30 Авангард – Металлург Мг 1 : 5
28.09 19:10 Динамо Мн – Лада 5 : 4
28.09 19:30 Торпедо НН – Салават Юлаев 0 : 3
28.09 19:30 Шанхай Дрэгонс – Сочи 4 : 1
28.09 19:30 Динамо М – Трактор 1 : 2 ОТ
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