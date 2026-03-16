«Торпедо» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
«Нефтехимик» на выезде одержал победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.
Игра проходила в Нижнем Новгороде 16 марта.
По голу у гостей забили Никита Попугаев, Матвей Надворный, Никита Артамонов, Дамир Жафяров, Никита Хоружев и Андрей Белозеров.
У хозяев отличились Егор Виноградов, Никита Шавин и Владимир Ткачев.
«Нефтехимик» (69 очков) одержал третью победу подряд и после 66 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Торпедо» с 79 очками идет шестым на «Западе» после 67 игр. Нижегородцы уступили в третьей игре кряду.
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|8
|2
|17
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|15
|3
|Салават Юлаев
|9
|6
|3
|13
|4
|Ак Барс
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|9
|5
|4
|10
|6
|Автомобилист
|9
|3
|6
|8
|7
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|8
|Амур
|8
|3
|5
|7
|9
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|10
|Сибирь
|9
|2
|7
|6
|11
|Трактор
|8
|3
|5
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|16
|2
|СКА
|8
|7
|1
|14
|3
|ЦСКА
|9
|6
|3
|12
|4
|Торпедо НН
|9
|6
|3
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|7
|Шанхай Дрэгонс
|7
|5
|2
|10
|8
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|10
|9
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|10
|Лада
|10
|1
|9
|5
|11
|Сочи
|9
|1
|8
|2
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1.10
2.10
3.10
|28.09
|16:30
|Авангард – Металлург Мг
|1 : 5
|28.09
|19:10
|Динамо Мн – Лада
|5 : 4
|28.09
|19:30
|Торпедо НН – Салават Юлаев
|0 : 3
|28.09
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Сочи
|4 : 1
|28.09
|19:30
|Динамо М – Трактор
|1 : 2 ОТ
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