«Торпедо» и «Нефтехимик» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 27 сентября. Игра состоится во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

27 сентября, 17:00. КРК Нагорный Торпедо Нефтехимик

Следить за ключевыми событиями встречи «Торпедо» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Нижнем Новгороде трансляция пройдет на телеканале «НН 24».

Команда Алексея Исакова набрала 13 очков и занимает второе место в Западной конференции. Клуб из Нижнекамска с 10-ю очками идет на четвертой строчке Востока.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/26 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

