«Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ 17 октября

«Торпедо» примет «Нефтехимик» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 17 октября. Игра состоится во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Нефтехимик» можно смотреть на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24». Начало эфира — в 18.45 мск.

Команда Игоря Ларионова набрала 18 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. Клуб из Нижнекамска с 18-ю баллами располагаются на 5-й строчке на Востоке.

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