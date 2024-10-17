«Торпедо» в овертайме выиграл у «Нефтехимика»

«Торпедо» дома обыграло «Нефтехимик» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

У хозяев 2 (1+1) очка набрали Василий Атанасов и Максим Летунов. У гостей Лука Профака набрал 3 (2+1) очка.

Шайбу в овертайме забросил Дмитрий Кагарлицкий.

Нижегородцы набрали 20 очков и занимают 5-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (19 очков) потерпел третье поражение подряд и занимает 4-е место в таблице «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 ОТ (3:1, 0:0, 1:3, 1:0)

Голы: Линч — 6 (Ларионов, Атанасов), 5:55 — 1:0. Артамонов — 9 (Летунов), 10:26 — 2:0. Летунов — 4, 13:08 — 3:0. Профака — 1 (бол., Митякин, Хоружев), 18:12 — 3:1. Атанасов — 7 (мен.), 48:16 — 4:1. Профака — 2 (Ураков, Корбит), 52:38 — 4:2. Митякин — 3 (Ди), 55:30 — 4:3. Ди — 4 (Профака, Леонтьев), 58:30 — 4:4. Кагарлицкий — 2 (бол., Линч), 64:10 — 5:4.

Вратари: Бочаров — Долганов (57:59 — 58:30).

Штраф: 16 — 6.

Броски: 37 (13+8+12+4) — 31 (4+11+16+0).

Судьи: Дударов, Метальников.

17 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.