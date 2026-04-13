«Металлург» обыграл «Торпедо» и находится в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

«Металлург» на выезде победил «Торпедо» в третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина — 4:2.

По голу у гостей забили Андрей Козлов, Никита Михайлис, Артем Минулин и Руслан Исхаков.

У хозяев отличились Алексей Кручинин и Василий Атанасов.

«Металлург» выиграл в третий раз подряд и находится в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 15 апреля.

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