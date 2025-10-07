«Металлург» обыграл «Торпедо» и одержал четвертую победу подряд

«Металлург» на выезде обыграл «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

Голы гостей забили Даниил Вовченко, Никита Коротков, Егор Яковлев, Валерий Орехов и Дерек Барач, который также отметился результативной передачей. На счету Владимира Ткачева два голевых паса.

У хозяев единственную шайбу забросил Михаил Абрамов.

«Металлург» одержал четвертую победу подряд и с 22 очками после 13 матчей продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» набрало 17 баллов в 14 играх и сохраняет второе место на «Западе». У нижегородцев третье поражение кряду.

Команды проведут еще один матч друг с другом в пятницу, 10 октября.