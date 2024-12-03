«Металлург» в гостях обыграл «Торпедо»
«Металлург» на выезде победил «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.
У гостей 2 (1+1) очка набрал Александр Петунин. У хозяев дубль оформил Михаил Абрамов.
«Металлург» набрал 38 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 35 очками — на 8-й строчке «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
Голы: Гончарук — 8 (Кагарлицкий), 13:56 — 1:0. Абрамов — 10 (Гончарук, Кагарлицкий), 29:26 — 2:0. Пресс — 3 (бол., Джонсон), 34:53 — 2:1. Зернов — 5 (Михайлис, Силантьев), 38:25 — 2:2. Абрамов — 11, 49:32 — 3:2. Петунин — 9 (Паливко, Юров), 51:58 — 3:3. Юров — 7 (Вовченко), 54:36 — 3:4. Еременко — 3 (п.в., Петунин), 59:52 — 3:5.
Вратари: Бочаров (57:23 — 59:52) — Смолин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (8+10+14) — 42 (10+20+12).
Судьи: Лаврентьев, Фатеев.
3 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
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|25
|17
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|18:00
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Лада – Северсталь
|1 : 0
|3.12
|19:00
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Ак Барс – Динамо М
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Торпедо – Металлург Мг
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