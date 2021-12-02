Дубль Кошелева принес «Металлургу» победу над «Торпедо»

«Металлург» победил «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе гостей сделал Семен Кошелев. Также отличился Никита Коростелев. У хозяев дубль в активе Кенни Агостино.

«Магнитка» набрала 57 очков и лидирует на «Востоке». У «Торпедо» 36 очков и девятая позиция на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Агостино — 12 (Жафяров, Пайгин), 37:18 — 1:0. Коростелев — 11 (Карпов, Григорьев), 38:42 — 1:1. Кошелев — 9 (Хультстрем, Чибисов), 48:26 — 1:2. Кошелев — 10 (Чибисов, Минулин), 57:28 — 1:3.

Вратари: Кочетков (57:40 — 58:00, 58:31) — Кошечкин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (10+7+11) — 39 (15+11+13).

Судьи: Одиньш, Хрибик.

2 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.