«Торпедо» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.