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Сегодня, 20:40

«Торпедо» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 24 5 50
2 Спартак 26 17 9 37
3 СКА 28 16 12 35
4 Динамо М 26 15 11 33
5 ЦСКА 24 12 12 31
6 Торпедо 28 13 15 31
7 Северсталь 25 15 10 30
8 Динамо Мн 26 14 12 30
9 Витязь 27 12 15 25
10 Сочи 25 10 15 22
11 Куньлунь РС 27 8 19 19
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 26 18 8 39
2 Автомобилист 25 17 8 36
3 Ак Барс 24 16 8 33
4 Сал. Юлаев 24 16 8 33
5 Металлург Мг 28 14 14 29
6 Адмирал 27 12 15 29
7 Нефтехимик 28 9 19 26
8 Лада 25 10 15 24
9 Сибирь 25 10 15 23
10 Авангард 25 10 15 22
11 Барыс 26 7 19 16
12 Амур 26 5 21 13
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21.11
16.11 14:00
Авангард – Нефтехимик
 3 : 2 ОТ
16.11 14:30
Автомобилист – Адмирал
 1 : 0
16.11 17:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
16.11 17:00
Лада – Металлург Мг
 1 : 2 Б
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