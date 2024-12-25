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Сегодня, 17:15

«Торпедо» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» и «Локомотив» сыграют в чемпионате КХЛ 25 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Торпедо», Telegram

«Торпедо» и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 25 декабря. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.00 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Кинопоиск» покажет игру в прямом эфире. Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд просмотр матча организуют каналы «Первый ярославский» и «НН 24».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Торпедо» — «Локомотив» можно в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Торпедо» провело 36 матчей и набрало 39 очков, в предыдущем матче нижегородцы уступили СКА (4:6, дома). У «Локомотива» — 39 матчей и 62 очка, перед выездом в Нижний Новгород ярославцы обыграли «Сочи» (3:1, дома).

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 39 30 9 62
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 38 23 15 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 37 22 15 48
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 36 24 12 50
3 Ак Барс 35 23 12 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 38 8 30 20
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Сал. Юлаев – Амур
 - : -
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Торпедо – Локомотив
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