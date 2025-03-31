«Локомотив» победил «Торпедо» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина
«Локомотив» на выезде одержал победу над «Торпедо» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:2.
У гостей 2 очка набрали Артур Каюмов (1+1) и Максим Березкин (0+2), также шайбы забросили Денис Алексеев и Максим Шалунов. У хозяев голы на счету Богдана Конюшкова и Вячеслава Войнова.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Четвертую игру команды проведут 2 апреля в Нижнем Новогороде.
Кубок Гагарина
1/8 финала. «Запад»
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Конюшков — 1 (бол., Абрамов), 4:29 — 1:0. Алексеев — 2 (Радулов), 7:21 — 1:1. Шалунов — 2 (Каюмов, Березкин), 10:13 — 1:2. Войнов — 1 (бол., Виноградов), 23:38 — 2:2. Каюмов — 1 (Березкин), 23:54 — 2:3. Каюмов — 2 (п.в.), 59:23 — 2:4.
Вратари: Кульбаков (58:35 — 58:38, 58:49 — 59:23) — Исаев.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 26 (8+7+11) — 22 (10+8+4).
Судьи: Морозов, Шувалов.
31 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
Счет в серии: 0-3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3