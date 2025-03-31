«Локомотив» победил «Торпедо» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина

«Локомотив» на выезде одержал победу над «Торпедо» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:2.

У гостей 2 очка набрали Артур Каюмов (1+1) и Максим Березкин (0+2), также шайбы забросили Денис Алексеев и Максим Шалунов. У хозяев голы на счету Богдана Конюшкова и Вячеслава Войнова.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Четвертую игру команды проведут 2 апреля в Нижнем Новогороде.

Кубок Гагарина

1/8 финала. «Запад»

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Конюшков — 1 (бол., Абрамов), 4:29 — 1:0. Алексеев — 2 (Радулов), 7:21 — 1:1. Шалунов — 2 (Каюмов, Березкин), 10:13 — 1:2. Войнов — 1 (бол., Виноградов), 23:38 — 2:2. Каюмов — 1 (Березкин), 23:54 — 2:3. Каюмов — 2 (п.в.), 59:23 — 2:4.

Вратари: Кульбаков (58:35 — 58:38, 58:49 — 59:23) — Исаев.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (8+7+11) — 22 (10+8+4).

Судьи: Морозов, Шувалов.

31 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Счет в серии: 0-3