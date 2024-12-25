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Сегодня, 21:44

«Локомотив» разгромил «Торпедо» в Нижнем Новгороде

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«Торпедо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступило «Локомотиву» (0:5).

По 2 (1+1) очка набрали нападающие Павел Красковский и Максим Шалунов.

Для команды Игоря Ларионова это поражение стало пятым в шести последних играх.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)

Голы: Полунин — 5 (Красковский), 22:31 — 0:1. Паник — 1, 30:54 — 0:2. Шалунов — 12 (бол., Сергеев), 40:33 — 0:3. Иванов — 4 (Шалунов), 45:29 — 0:4. Красковский — 5 (Рафиков, Березкин), 49:48 — 0:5.

Вратари: Кульбаков — Мельничук.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 22 (8+3+11) — 25 (7+11+7).

Судьи: Мочалов, Сергеев.

25 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 40 31 9 64
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 37 23 14 53
4 Динамо М 39 23 16 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 38 22 16 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 37 16 21 36
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 39 8 31 21
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Сал. Юлаев – Амур
 5 : 4 ОТ
25.12 17:00
Динамо Мн – Ак Барс
 5 : 1
25.12 19:30
Торпедо – Локомотив
 0 : 5
25.12 19:30
ЦСКА – СКА
 6 : 5
25.12 19:30
Витязь – Динамо М
 2 : 0
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