Гол Бута принес «Локомотиву» победу над «Торпедо»
«Локомотив» на выезде обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил Даниил Бут. 19-летний нападающий отличился во втором периоде с передачи Байрона Фрэза.
«Локомотив» с 50 очками после 29 игр лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (31 балл в 28 матчах) идет на шестой позиции.
19 ноября ярославская команда примет «Витязь», нижегородцы 21-го числа на выезде сыграют против СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Бут — 7 (Фрэз), 32:31 — 0:1.
Вратари: Бочаров (58:20 — 59:55) — Исаев.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (9+7+9) — 15 (3+7+5).
Судьи: Кулаков, Наумов.
16 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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