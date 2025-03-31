«Торпедо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ
«Торпедо» и «Локомотив» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина
«Торпедо» и «Локомотив» встретятся в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина в понедельник, 31 марта. Игра будет проходить в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «НН 24» и «Первый ярославский». Ключевые события игры «Торпедо» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В регулярного чемпионате КХЛ «Локомотив» занял первое место в Западной конференции и выиграл Кубок континента, а «Торпедо» — восьмое. Первые два матча серии первого раунда Кубка Гагарина в Ярославле завершились победой «Локомотива».
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|25
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|13
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|11
|10
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|6
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|П
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|1
|ЦСКА
|23
|17
|6
|35
|2
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|22
|16
|6
|32
|3
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|14
|7
|30
|4
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|21
|13
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|29
|5
|Спартак
|23
|12
|11
|28
|6
|Северсталь
|23
|12
|11
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|21
|10
|11
|21
|10
|Сочи
|22
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|15
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|Лада
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|4
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9.11
10.11
|5.11
|16:30
|Авангард – ЦСКА
|2 : 1 ОТ
|5.11
|17:00
|Металлург Мг – Нефтехимик
|8 : 1
|5.11
|19:30
|Сочи – Северсталь
|- : -
|5.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Динамо М
|- : -
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