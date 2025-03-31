«Торпедо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Торпедо» и «Локомотив» встретятся в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина в понедельник, 31 марта. Игра будет проходить в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «НН 24» и «Первый ярославский». Ключевые события игры «Торпедо» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярного чемпионате КХЛ «Локомотив» занял первое место в Западной конференции и выиграл Кубок континента, а «Торпедо» — восьмое. Первые два матча серии первого раунда Кубка Гагарина в Ярославле завершились победой «Локомотива».

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