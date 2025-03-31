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«Торпедо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Торпедо» и «Локомотив» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», соцсети

«Торпедо» и «Локомотив» встретятся в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина в понедельник, 31 марта. Игра будет проходить в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «НН 24» и «Первый ярославский». Ключевые события игры «Торпедо» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярного чемпионате КХЛ «Локомотив» занял первое место в Западной конференции и выиграл Кубок континента, а «Торпедо» — восьмое. Первые два матча серии первого раунда Кубка Гагарина в Ярославле завершились победой «Локомотива».

Матч «Торпедо» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 18 7 38
2 Нефтехимик 24 13 11 29
3 Барыс 22 12 10 25
4 Ак Барс 24 11 13 24
5 Авангард 21 11 10 24
6 Амур 21 11 10 23
7 Салават Юлаев 23 11 12 23
8 Адмирал 22 10 12 23
9 Автомобилист 21 10 11 22
10 Сибирь 24 9 15 21
11 Трактор 22 9 13 21
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 23 17 6 35
2 Локомотив 22 16 6 32
3 Шанхай Дрэгонс 21 14 7 30
4 Торпедо НН 21 13 8 29
5 Спартак 23 12 11 28
6 Северсталь 23 12 11 26
7 Динамо М 24 9 15 23
8 Динамо Мн 22 8 14 22
9 СКА 21 10 11 21
10 Сочи 22 7 15 14
11 Лада 23 4 19 13
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5.11 16:30 Авангард – ЦСКА 2 : 1 ОТ
5.11 17:00 Металлург Мг – Нефтехимик 8 : 1
5.11 19:30 Сочи – Северсталь - : -
5.11 19:30 Шанхай Дрэгонс – Динамо М - : -
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