10 ноября, 16:00

«Торпедо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Торпедо» и «Локомотив» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Торпедо» и «Локомотив» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября.
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» и «Локомотив» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Локомотив

Следить за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «KHL Prime» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Нижнего Новгорода трансляция будет на телеканале «НН 24». В Ярославле смотреть игру можно на телеканале «Первый Ярославский».

Нижегородская команда набрала 34 очка в 26 матчах и занимает второе место в Западной конференции. «Железнодорожники» с 36 очками в 24 играх располагаются на первой строчке «Запада».

Матч «Торпедо» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 26 17 9 36
3 Авангард 25 15 10 33
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 27 13 14 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 25 15 10 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
