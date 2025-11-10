«Торпедо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Торпедо» и «Локомотив» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «KHL Prime» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Нижнего Новгорода трансляция будет на телеканале «НН 24». В Ярославле смотреть игру можно на телеканале «Первый Ярославский».
Нижегородская команда набрала 34 очка в 26 матчах и занимает второе место в Западной конференции. «Железнодорожники» с 36 очками в 24 играх располагаются на первой строчке «Запада».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -