Гол Кручинина в овертайме принес «Торпедо» победу над «Локомотивом»

«Торпедо» на своем льду обыграло «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В основное время в составе ярославского клуба голами отметились Иван Чехович и Степан Никулин.

За нижегородцев шайбы забросили Сергей Гончарук и Алексей Кручинин, который отличился в основное время и стал автором победного гола в овертайме.

«Торпедо» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. «Локомотив» с таким же колличеством баллов идет на 4-й строчке.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Чехович — 11 (Красковский), 13:36 — 0:1. Кручинин — 14 (Коваленко, Гончарук), 15:26 — 1:1. Никулин — 13, 50:33 — 1:2. Гончарук — 20 (Конюшков, Кручинин), 58:08 — 2:2. Кручинин — 15 (Коваленко), 63:38 — 3:2.

Вратари: Гуска (57:19 — 58:08) — Бочаров.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (4+12+5+1) — 35 (13+11+10+1).

Судьи: Акузовский, Оленин.

19 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный.