«Торпедо» обыграло «Ладу», Атанасов набрал три очка

«Торпедо» дома победило «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Василий Атанасов, по 2 (1+1) очка на счету Сергея Гончарука и Дмитрия Кагарлицкого. У гостей отметились Иван Романов и Архип Неколенко.

«Торпедо» набрало 38 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Лада» с 31 очком — на 9-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

Голы: Гончарук — 9 (бол., Атанасов, Кагарлицкий), 7:23 — 1:0. Кагарлицкий — 7 (бол., Атанасов, Гончарук), 12:54 — 2:0. Атанасов — 10 (Фирстов, Ларионов), 14:46 — 3:0. Романов — 6 (Алтыбармакян), 48:31 — 3:1. Неколенко — 3, 59:22 — 3:2.

Вратари: Кульбаков — Подъяпольский (58:59 — 59:22, 59:48).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 34 (20+9+5) — 33 (9+12+12).

Судьи: Васильев, Овчинников.

8 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.