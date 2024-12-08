Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:12

«Торпедо» обыграло «Ладу», Атанасов набрал три очка

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Торпедо» дома победило «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Василий Атанасов, по 2 (1+1) очка на счету Сергея Гончарука и Дмитрия Кагарлицкого. У гостей отметились Иван Романов и Архип Неколенко.

«Торпедо» набрало 38 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Лада» с 31 очком — на 9-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

Голы: Гончарук — 9 (бол., Атанасов, Кагарлицкий), 7:23 — 1:0. Кагарлицкий — 7 (бол., Атанасов, Гончарук), 12:54 — 2:0. Атанасов — 10 (Фирстов, Ларионов), 14:46 — 3:0. Романов — 6 (Алтыбармакян), 48:31 — 3:1. Неколенко — 3, 59:22 — 3:2.

Вратари: Кульбаков — Подъяпольский (58:59 — 59:22, 59:48).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 34 (20+9+5) — 33 (9+12+12).

Судьи: Васильев, Овчинников.

8 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Читайте также
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Путин наградил погибших при крушении вертолета Ми-2 под Кировом медиков
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Популярное видео
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Куньлунь» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Локомотив» — ЦСКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 35 28 7 58
2 Спартак 34 22 12 48
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 32 18 14 43
5 СКА 33 19 14 42
6 Северсталь 33 19 14 38
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 34 14 20 32
10 Куньлунь РС 35 13 22 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 34 22 12 48
2 Сал. Юлаев 32 22 10 46
3 Ак Барс 31 21 10 43
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 31 12 19 27
11 Барыс 35 9 26 21
12 Амур 35 7 28 18
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
8.12 10:30
Амур – Адмирал
 4 : 6
8.12 13:00
Торпедо – Лада
 3 : 2
8.12 14:00
Витязь – Спартак
 - : -
8.12 14:30
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
8.12 17:00
СКА – Барыс
 - : -
8.12 17:00
Северсталь – Трактор
 - : -
8.12 17:00
Куньлунь РС – Сибирь
 - : -
8.12 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости