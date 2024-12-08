«Торпедо» обыграло «Ладу», Атанасов набрал три очка
«Торпедо» дома победило «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев 3 (1+2) очка набрал Василий Атанасов, по 2 (1+1) очка на счету Сергея Гончарука и Дмитрия Кагарлицкого. У гостей отметились Иван Романов и Архип Неколенко.
«Торпедо» набрало 38 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Лада» с 31 очком — на 9-й строчке «Востока».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)
Голы: Гончарук — 9 (бол., Атанасов, Кагарлицкий), 7:23 — 1:0. Кагарлицкий — 7 (бол., Атанасов, Гончарук), 12:54 — 2:0. Атанасов — 10 (Фирстов, Ларионов), 14:46 — 3:0. Романов — 6 (Алтыбармакян), 48:31 — 3:1. Неколенко — 3, 59:22 — 3:2.
Вратари: Кульбаков — Подъяпольский (58:59 — 59:22, 59:48).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 34 (20+9+5) — 33 (9+12+12).
Судьи: Васильев, Овчинников.
8 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
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Амур – Адмирал
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|8.12
|13:00
|
Торпедо – Лада
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|8.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
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Сал. Юлаев – Ак Барс
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СКА – Барыс
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Северсталь – Трактор
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