«Торпедо» обыграло «Ладу» и одержало третью победу на старте сезона

«Торпедо» на домашнем льду победило «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

Дубль у нижегородцев оформил Сергей Гончарук. Еще по одной шайбе забросили Михаил Абрамов и Егор Соколов. У тольяттинцев отличились Дмитрий Кугрышев, Уильям Дюфур и Райли Савчук.

«Торпедо» (6 очков) одержало третью победу в 3 матчах на старте сезона и лидирует в Западной конференции КХЛ. «Лада» (2 очка) идет девятой на «Западе» после 2 игр.

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Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Кугрышев — 2 (Чивилев, Белоусов), 3:06 — 0:1. Абрамов — 1 (бол., Нарделла, Рожков), 10:44 — 1:1. Дюфур — 1 (Савчик), 31:31 — 1:2. Гончарук — 1 (бол.), 35:35 — 2:2. Гончарук — 2 (Нарделла, Кручинин), 43:41 — 3:2. Соколов — 2 (Абрамов, Фирстов), 56:14 — 4:2. Савчук — 1 (Коттон, Чивилев), 59:51 — 4:3.

Вратари: Костин — Трушков (58:55).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (12+13+10) — 25 (8+6+11).

Судьи: Гамалей, Морозов.

12 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.