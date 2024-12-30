«Торпедо» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» на своем льду уступило «Куньлуню» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 3:4.

«Куньлунь» набрал 36 очков в 40 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции, «Торпедо» идет 8-м с 42 очками в 39 встречах.