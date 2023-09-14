«Торпедо» и «Куньлунь» сыграют матч КХЛ в Нижнем Новгороде

«Торпедо» и «Куньлунь» в четверг, 14 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, начало — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Торпедо» — «Куньлунь» можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ. Кроме того, прямой эфир будет доступен на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало — в 18.45 по московскому времени.

Жители Нижнего Новгорода могут посмотреть матч «Торпедо» — «Куньлунь» на телеканале «НН 24». Начало прямого эфира — в 18.50 по московскому времени.

События матча «Торпедо» — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» — единственная команда КХЛ, которая еще не проигрывала на старте регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Нижегородцы с 8 очками возглавляют Западную конференцию.

«Куньлунь» после поражения в Ярославле от «Локомотива» опустился на третье место в турнирной таблице «Запада». Китайская команда набрала 8 очков в 6 матчах.