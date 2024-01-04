«Торпедо» — «Куньлунь»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
4 января нижегородское «Торпедо» дома во дворце спорта «Нагорный» примет «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 13.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию противостояния «Торпедо» — «Куньлунь» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 12.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на платном канале KHL Prime.
Ключевые события встречи «Торпедо» — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Торпедо» тренера Игоря Ларионова занимает пятое место с 57 очками в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» Виктора Игнатьева с 35 баллами находится на десятой строчке на «Западе».
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
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|И
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|45
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|16
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|23
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|9
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|45
|19
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|17
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|46
|16
|30
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|12
|Адмирал
|45
|14
|31
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|47
|30
|17
|66
|2
|Локомотив
|45
|30
|15
|64
|3
|СКА
|46
|31
|15
|63
|4
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|7
|Северсталь
|46
|21
|25
|49
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|46
|15
|31
|36
|10
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|34
|4.01
|13:00
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Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|4.01
|17:30
|
Нефтехимик – Лада
|- : -